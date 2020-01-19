Владельцам банковских счетов в Великобритании, Соединённых Штатах и Турции придётся тяжело. По счетам, расположенным в этих государствах, отныне можно будет проводить исключительно узкий перечень операций, выяснил NEWS.ru.

Ещё в декабре 2019 года на сайте правительства РФ был опубликован ФЗ о внесении изменений в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, который существенно повлиял на возможность осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами России за пределами нашего государства, пояснила NEWS.ru партнёр BKHK Law Firm Любовь Коченькова.

Напомним, что ранее, в августе, законодатель принял закон № 265-ФЗ, который помимо прочего разрешал зачислять денежные средства на иностранные счета резидентов РФ на любых основаниях, при условии, что такие счета открыты в банках, расположенных на территории стран ФАТФ или ОЭСР. Это положение должно было вступить в силу с 1 января 2020 года и существенно облегчить режим использования иностранных счетов.

Однако уже в декабре законодатель решил пересмотреть даже ещё не начавшие действовать свои положения. Так, законом 398-ФЗ пересматривается критерий так называемых «белых» юрисдикций. Для того чтобы иметь возможность без каких-либо ограничений распоряжаться иностранными счетами, они должны быть открыты в странах ЕАЭС или в странах, осуществляющих автоматический обмен с РФ (CRS), напомнила эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В страны ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Список стран CRS c 2020 года составит 76 государств и 12 территорий. Из данного списка были исключены Великобритания и её административные единицы — Острова Мэн и Гернси, Джерси. В то же время в СМИ появилась информация, что данные острова включили РФ в списки стран, обменивающихся финансовой информацией. В свою очередь, ФНС после этого, вероятно, пересмотрит своё решение.

Но чем же опасен в таком случае данный закон? С одной стороны, владельцы кипрских и лихтенштейнских счетов вздохнут с облегчением, так как эти юрисдикции не входили и на данный момент не входят в ФАТФ и ОЭСР, но осуществляют обмен информацией с Российской Федерацией. Все операции по таким счетам, начиная с 1 января 2018 года, признаны законными, сказала Любовь Коченькова.

А вот владельцам счетов в Великобритании, США и Турции не повезло, так как ни одно из этих государств не обменивается с Россией информацией, соответственно, по счетам в банках, расположенных в данных странах, с января 2020 года можно проводить лишь определённые операции:

зачислять проценты на остаток средств;

вносить минимальные взносы, требующиеся при открытии счёта;

зачислять денежные средства в результате конверсионных операций;

возвращать ранее излишне уплаченные налоги;

получать заработную плату, страховые выплаты, стипендии, алименты, пенсию;

и ряд прочих операций, указанных в ч. 5 ст. 12 «Закона о валютном регулировании...».

В список разрешённых операций не входят такие популярные у российских резидентов, как зачисление доходов от ценных бумаг, от продажи недвижимости и транспортных средств, арендные выплаты.

Таким образом, получается, что если вы ранее исправно исполняли все свои обязанности по владению иностранным счётом, открытым в Великобритании, США, Турции (ежегодно подавали отчёты, уведомления и налоговые декларации), и если на данном счёте числился какой-то инвестиционный портфель, приносящий пассивный доход (купоны, дивиденды), или планировалась сделка по продаже квартиры или машины в 2020 году, то налоговая, имея информацию о наличии у вас такого счёта, может вполне спокойно привлечь к административной ответственности по тем операциям, которые ещё в 2019 году были абсолютно законными. Сумма штрафа по этим операциям составит от 75% до 100% от сумм зачисления.