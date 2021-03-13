Почти четверти граждан РФ после ухода с работы не хватит средств на неделю

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После увольнения с постоянного места работы 23% россиян будут испытывать очень серьёзные финансовые трудности. Более того, им не хватит имеющихся средств даже на неделю. Об этом сообщили специалисты службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter после проведения опроса соответствующей тематической направленности.

Отмечается, что после увольнения денег на две недели хватит 20% респондентам. В свою очередь, 15% опрошенных будут тратить средства полтора месяца.

Из общего числа респондентов 11% должны будут найти новое место работы за три месяца. Ещё 4% смогут позволить себе потратить на это полгода. Только 3% опрошенных сказали, что потеря работы не приведёт их к возникновению финансовых трудностей.

Соответствующие проблемы при поиске нового места возникли у большинства респондентов. Для 39% они оказались серьёзными. 44% пока справляются, ещё 10% считают их почти незаметными.

Среди россиян, не испытывающих финансовых трудностей после увольнения, более половины (56%) имеют сбережения. 36% получили поддержку со стороны членов семьи. 22% заявили, что бывший работодатель выплатил им достойную компенсацию, сообщает РБК.

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