Две трети среди топ-15 крупнейших банков успели с апреля этого года снизить проценты по кредитам для населения. В среднем плата за заёмные деньги стала меньше на 1–1,5 процентного пункта. Однако есть и такие фининституты, которые, наоборот, повышали ставки вопреки движению рынка. Разнонаправленная динамика связана с запуском новых продуктов или выходом отдельных банков на новые сегменты клиентов, поясняют эксперты.

За последние пять месяцев более 10 из 15 крупнейших банков снизили ставки по кредитам, следует из данных самих финучреждений и мониторинга потребительского кредитования, который провёл банк ТКБ (материалы есть у News.ru). В частности, плату за заёмные средства по всем программам (кроме залогового кредитования) уменьшил банк «Возрождение» (на 0,5–1,5 п.п.), Альфа-Банк (по отдельным программам на 1–2 п.п.), РСХБ, «Открытие» (на 1–1,5 п.п. за счёт уменьшения надбавки при отсутствии страхования), Почта Банк (на 2 п.п. по отдельным категориям кредитов).

Тем временем по всем программам кредитования поднял проценты, например, Локо-Банк — плюс 1 п.п., а РСХБ — по отдельным продуктам на 0,5–1 п.п. В итоге сейчас картина на рынке займов для населения выглядит следующим образом. Диапазон ставок составляет от 9,9% до 21,25% годовых, средняя плата за заёмные ресурсы для «уличных» клиентов равняется 15,6–16% (предлагают 14 банков), а для действующих клиентов — 14–14,5% (предлагают 12 банков для зарплатных проектов) и 15,6–16,3% в 10 банках, если у человека уже есть кредит или вклад. Ставки для клиентов из бюджетной сферы отличаются несущественно и находятся в рамках 15,3–16%.

Рынок банковских ставок по потребительским кредитам стабилен, без сильных коррекций, констатирует начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. Устанавливать более низкую ставку, чем в среднем по рынку, могут позволить себе главным образом госбанки, поскольку они привлекают деньги дешевле, поясняет руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.

Сергей Булкин/News.ru

Условно говоря, если вы привлекаете вклады физлиц под 4–4,5% в рублях, то можете позволить себе «дешёвые» кредиты для населения не в ущерб маржинальности бизнеса, — уточняет она.

Но менять ставки — это не единственный вариант ответа на запросы клиентов, банки варьируют максимальную сумму или срок кредита, добавляет Наталья Белякова.

При общей закредитованности населения увеличение сроков кредитования и коррекция с суммой кредита позволяет клиентам подбирать для себя более комфортные условия для обслуживания кредита, — рассуждает банкир.

Есть и другой момент, добавляет Ольга Певная. Всё зависит от маржинальности каждого конкретного продукта в каждом конкретном банке. Кто-то готов предложить высокую ставку по кредитной карте, допустим, 25% годовых, потому что все остальные условия по этой карте, в том числе бонусная программа, скидки у партнёров, продолжительность льготного периода будут настолько хорошими, что её в любом случае оформят. Если человек укладывается в льготный период, ему не так важно, какая ставка действует по карте, напоминает она. Другой банк, напротив, может не вешать множество «плюшек» к кредитному предложению, при этом установить ставку ниже.

Правильнее будет сказать, что клиенты всё чаще сами выбирают максимальный срок по кредиту с возможностью досрочного погашения, для выбора более комфортного графика платежей, и банки идут навстречу клиентам, увеличивая в первую очередь общий срок кредита, отмечает Наталья Белякова.

Банку в целом выгоден долгий «срок жизни» клиента в кредитной организации, соглашается Ольга Певная. Она поясняет: в течение этого времени человек с большой вероятностью будет пользоваться и другими продуктами.

В других кредитных организациях поясняют: сейчас нет смысла спешить с очередным понижением ставок, несмотря на смягчение монетарной политики ЦБ. Всё дело в том, что банки заранее меняли условия заимствований для физлиц, ожидая от регулятора стимулирующих мер.