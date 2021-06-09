По картам «Мир» можно будет рассчитываться в валюте

https://static.news.ru/photo/018de340-c900-11eb-95ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время появится возможность производить расчёты по картам «Мир» не только в рублях, но и в иностранной валюте, по этому поводу уже идут переговоры с несколькими странами. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, передаёт «Интерфакс».

Здесь нужно технологическое взаимодействие с другими игроками и выбирать расчётный банк, который будет проводить расчёты в долларах и в евро. У нас сейчас есть такой кейс. К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчёты, а в нейтральной валюте, и мы, я думаю, в ближайшее время такую опцию предоставим, — заявила Скоробогатова в ходе «круглого стола» в Госдуме.

Она уточнила, что расчёты будут осуществляться через «Мир» и иностранную платёжную систему, не международную, но в российском расчётном банке. Этот банк будет определён уже после подписания соглашений.

Российские банки получили право подключать карты «Мир» к платёжной системе Apple Pay. Ранее операции с картой можно было провести через Mir Pay и Samsung Pay на устройствах с операционной системой Android. Эксперты уверены, что развитие сервиса имеет высокий потенциал и работа карт «Мир» с системой Apple Pay поставит их на один уровень с международными платёжными системами.