Пластиковые карты могут уйти в историю через 10 лет

https://static.news.ru/photo/ec93fcf4-8d4a-11eb-8a0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через 10 лет расчёты с помощью пластиковых банковских карт могут уйти в историю. Такого мнения придерживается глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер.

Наверное, «пластик» уже точно останется где-то в воспоминаниях людей, — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о будущем банковских карт.

Бернер отметил, что уже сегодня роль пластиковых карт заметно снижается. В ряде крупных банков около трети клиентов не получают «пластик». Всё чаще карта находится только в смартфоне.

Ситуация может несколько измениться, когда пандемия окончательно отступит и люди вновь начнут путешествовать. Тогда спрос на карты может вырасти, поскольку не во всех странах возможна оплата покупок с помощью телефона, добавил Бернер.

Как писал NEWS.ru, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что в России сейчас весьма бурно развиваются сервисы для безналичных расчётов. По её словам, доля таких платежей за семь лет возросла с 13% до 70%. Она также не смогла вспомнить, когда сама в последний раз пользовалась наличными деньгами.

Экономист Максим Кривелевич, в свою очередь, предсказал скорое исчезновение части денег в России. По его мнению, после кризиса из оборота могут быть выведены монеты. ЦБ они доставляют только хлопоты, а население перестанет пользоваться монетами из-за уровня инфляции.