Пилотам будут доплачивать за полёты на SSJ 100

https://static.news.ru/photo/66e5af9a-b940-11eb-8ba7-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/superjet_100

Авиакомпания «Россия», которая является крупнейшим эксплуатантом российского ближнемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), установила повышенные зарплаты для их пилотов. До конца года парк SSJ 100 этого перевозчика должен удвоиться до 66 самолётов. Эксперты считают, что материальное стимулирование должно решить проблему нехватки лётчиков для SSJ 100, сообщил «Коммерсант».

Руководство установило командирам воздушных судов SSJ 100 13-й разряд с окладом в 76,5 тысячи рублей, а вторым пилотам — девятый разряд с окладом 56,2 тысячи рублей, что значительно выше, чем у командиров и пилотов других типов воздушных судов, — говорится в обращении профсоюза лётного состава авиакомпании «Россия» в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Кроме того, пилотам SSJ ввели стимулирующую доплату за количество выполненных рейсов, тогда как пилоты других типов самолётов получают подобную надбавку только с 32-го часа налёта в месяц.

Глава профсоюза лётного состава Оксана Власенко считает, что специалисты неохотно идут на российский самолёт из-за негативного информационного фона и опасений потерять стаж полётов на Airbus и Boeing, который ценится за рубежом.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация планирует к 2023 году завершить разработку нового российского авиалайнера Sukhoi SuperJet New. Стоимость этого проекта оценивается в 120–130 млрд рублей.

SSJ New — это модификация Sukhoi SuperJet 100, который начали производить в 2007 году, с максимальным импортозамещением компонентов и производства. ОДК занимается разработкой российского авиационного двигателя нового поколения ПД-8. Помимо него, в самолёте будут заменены на отечественные системы торможения, электроснабжения, водоснабжения, кондиционирования, кислородная система экипажа. Новый авиалайнер будет отличаться от предшественника не только импортозамещёнными деталями. Также будет изменена конструкция фюзеляжа, скорректирован центр тяжести и будут внесены другие конструктивные улучшения.