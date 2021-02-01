ПФР решил срочно потратить на капремонт своих зданий более 430 млн рублей

https://static.news.ru/photo/bf1031dc-649e-11eb-b13b-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Пенсионный фонд России (ПФР) за одни сутки объявил 51 закупку на капитальный ремонт своих зданий на общую сумму около 432 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин.

Скромное обновление требуется помещениям на улице Гоголя в Кургане — всего за 2,5 миллиона рублей. Другое дело Москва, где на ремонт здания по ул. Автозаводская планируется потратить 59,5 миллиона рублей. Но и это не рекорд! Так, в городе Жуковский Московской области здание Пенсионного фонда отремонтируют за 100 миллионов рублей, — написал Пашин во «ВКонтакте».

В соцсети он разместил также фото здания ПФР в Жуковском, которое якобы требует ремонта, сравнив его с «ледяным» домом в Чебаркуле, на ремонт которого выделили 3,3 млн рублей. В нём, по сообщению местных жителей, рухнули две лестницы, стены покрыты льдом, а подвал затоплен. Депутат сообщил, что по всем этим закупкам он намерен подготовить запросы в ПФР с требованием объяснить эти траты.

Как писал NEWS.ru, средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными, предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

В РФ взносы на капремонт собирают либо на спецсчёт конкретного дома, либо по принципу «общего котла». И нередко возникают ситуации, когда средства граждан тратятся на ремонт в домах, подлежащих расселению. Таким образом, нарушаются права собственников других домов, так как региональный оператор уже не может выполнить свои обязательства перед ними.