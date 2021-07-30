ПФР пересчитает пенсии работающим пенсионерам

Страховая пенсия по старости или инвалидности для работающих пенсионеров с 1 августа будет пересчитана в беззаявительном порядке. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Перерасчёт касается тех россиян, которые вышли на пенсию не позже 1 января 2021 года. Им учтут накопленные годы стажа и страховые взносы, уплаченные с заработной платы. Повышение окажется тем больше, чем больше была зарплата.

Прибавку рассчитают, используя значение индивидуального пенсионного коэффициента. С 1 января стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки — 279 рублей в месяц.

Ранее стало известно, что перерасчёт страховых пенсий затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Перерасчёт пенсий проводится без заявок от их получателей.