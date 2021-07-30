ПФР пересчитает пенсии работающим пенсионерам

Страховая пенсия по старости или инвалидности для работающих пенсионеров с 1 августа будет пересчитана в беззаявительном порядке. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Перерасчёт
Прибавку рассчитают, используя значение индивидуального пенсионного коэффициента. С 1 января стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки — 279 рублей в месяц.
Ранее стало известно, что перерасчёт страховых пенсий затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Перерасчёт пенсий проводится без заявок от их получателей.