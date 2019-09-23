https://static.news.ru/photo/c3d2eeec-ddec-11e9-93fa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гарантии президента Владимира Путина участникам программы амнистии капиталов остаются в силе. Словам главы государства можно и даже нужно доверять, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации в прессе о том, что ФСБ изъяла в Федеральной налоговой службе поданную в рамках программы декларацию бизнесмена Валерия Израйлита, чтобы использовать её в уголовном деле.

Между тем, объявляя амнистию капитала в 2014 году, Путин гарантировал её участникам, что те не столкнутся с уголовным или административным преследованием.

Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счёт. Но, не зная деталей дела, очень сложно что-то сказать, — цитирует Пескова « Интерфакс ».

Представитель Кремля отметил, что «в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться», и указал на необходимость дополнительного изучения ситуации.

Как писал News.ru, в мае депутаты Госдумы приняли закон о третьем этапе амнистии капиталов. Они также одобрили относящиеся к документу поправки в Налоговый и Уголовный кодексы.