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Дополнительные компенсации в 15 тысяч рублей, включая выплаты по безработице, смогут получить те жители Московской области, которые потеряли работу из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он отметил, что право на денежные средства имеют те, кто в этом году работал не менее 60 дней. Неважно, с записью в трудовой или по договору, если только вас не...