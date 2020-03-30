https://static.news.ru/photo/1eda1668-7289-11ea-84a3-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу продажи венесуэльских активов «Роснефти» компании, на 100% принадлежащей правительству РФ.
По «Роснефти» никак не комментирую, — цитирует ТАСС Пескова.
Как писал NEWS.ru, правительство подтвердило покупку всех венесуэльских активов «Роснефти». Их владельцем стала компания, которая полностью принадлежит властям России. «Роснефть» отказалась от долей в добывающих Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и нефтесервисных предприятиях, вышла из всех соглашений в Венесуэле. Вырученные средства «Роснефть» использовала, чтобы выкупить 9,8% своих акций и передать одному из дочерних обществ.