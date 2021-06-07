Переводы россиянам из «враждебных» стран будут отслеживать

https://static.news.ru/photo/7c3b03ee-c77e-11eb-872c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы намерены 9 июня принять во втором чтении законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы НКО и любые перечисления из-за рубежа гражданам и юрлицам РФ вне зависимости от их суммы, сообщают «Ведомости».

Росфинмониторингу дадут право отслеживать все переводы НКО, а также любые денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы, — сообщает издание.

Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.

Перечень иностранных государств, скорее всего, будет закрытым, а само отслеживание приведёт к появлению большого количества нежелательных организаций и возбуждению ряда дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют, считает она.

Закон, в случае его принятия, может вступить в силу уже с 1 октября.

Ранее Банк России установил планку, позволяющую физическим лицам пользоваться быстрыми переводами. Так, жители страны смогут использовать систему быстрых платежей (СБП) через кредитные организации, если сумма операции превышает 150 тысяч рублей в день. Изменения должны повысить доступность таких транзакций для граждан. ЦБ отмечает, что в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.