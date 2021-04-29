https://static.news.ru/photo/4a4d3086-a97a-11eb-a1ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за ускорения темпов инфляции в первом квартале текущего года пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1%, а в марте — 0,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

В марте 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 779 рублей и по сравнению с мартом 2020 года увеличился на 5,6%, — говорится в докладе «Социально-экономическое положение России».

Средний размер пенсий рос всё время. В январе, например, он увеличился на 0,4%. Однако в январе 2020-го его рост составлял 3,2%.

По данным статистики, средний размер пенсии в феврале текущего года составлял 30,8% от средней начисленной зарплаты.

В России существует две системы оценки реальных доходов населения. Первая выстроена на макроуровне — это система национальных счетов. Во второй оценка производится на основании данных опросов и отчётов других ведомств. Между ними и фиксируется разница, сообщил ранее глава Росстата Павел Малков.

«Модернизировать» методику подсчёта доходов россиян необходимо, поскольку они привлекают «крайне пристальное внимание», считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, люди сравнивают данные Росстата со своими личными доходами, зарплатами, пенсиями и пособиями, что вызывает «большую дискуссию».