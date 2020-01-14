Стоимость доллара существенно не изменилась после начала торгов на Мосбирже 14 января. Курс американской валюты держится у отметки 61,26 рубля за единицу. Евро прибавил 1,75 копейки — до 68,28 рубля.
Курс доллара при этом оказался на 31,51 копейки выше официальной цены, евро — на 46,38 копейки выше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года во время торговой сессии на Лондонской бирже ICE упала на 1,54% — до $63,98 за баррель. В прошлый раз показатель падал ниже уровня в $64 12 декабря 2019 года.
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