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Банки стали чаще отказывать жителям России в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Агентство отмечает, что в 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных на разные...