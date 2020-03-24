Карантинные меры сказываются на финансовом благополучии многих россиян. Кроме общего сокращения доходов, им приходится нести дополнительные издержки — долгое пребывание дома приводит к повышению счетов за коммунальные услуги.
Поэтому на время карантина россиян следует освободить от коммунальных платежей. Письмо с данным предложением главе Минстроя Владимиру Якушеву направил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР),
Освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации, — говорится в письме депутата.
Он просит главу Минстроя дать оценку его инициативе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что раздавать деньги россиянам на фоне распространения коронавируса правильно, но поддержку должны получить только те, кто в ней действительно нуждается. Об этом заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По словам руководителя корпорации, власти некоторых стран рассматривают возможность единовременной материальной помощи населению из-за пандемии.
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