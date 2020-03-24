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Право на получение и страховой, и накопительной пенсии одновременно в России имеют те граждане, у которых на лицевом счёте в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова.

Накопительная пенсия назначается в том случае, если она больше пяти процентов от страховой и накопительной пенсий, взятых суммарно, — цитирует юриста URA.RU. Отмечается, что право на две пенсии имеют участники...