Опубликован указ Путина об увеличении уставного капитала Первого канала

https://static.news.ru/photo/50f96846-46b5-11eb-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В пятницу, 25 декабря, был опубликован указ президента России Владимира Путина об увеличении уставного капитала Первого канала. В документе прописана вероятность сокращения доли государства в нём до 34%.

Ранее, 23 числа, стало известно, что Путин подписал указ о снижении доли государства в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%. Контроль государства над телеканалом будет усилен за счёт выпуска «золотой акции».

Уставной капитал Первого канала будет увеличен ввиду необходимости его финансового оздоровления. Председателем совета директоров главного телеканала страны будет назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, примерно четыре года бывший министром экономического развития.

Теперь правительство в течение трёх месяцев должно обеспечить проведение мероприятий по увеличению капитала, определить перечень акционеров, не имеющих отношения к государству, их доли и доли государства.

Указ главы государства принят в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества. Кроме того, документом от 21 декабря 2020 года телеканал исключается из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин высказался о телевизионных передачах во время заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ). Глава государства признался, что редко смотрит телевизор, но когда это случается, то «его оторопь берёт».