Оптовые цены на имбирь выросли в десять раз

https://static.news.ru/photo/a72cd026-76d7-11ea-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Розничные продажи имбиря и чеснока, которые, как считается, являются природными иммуностимуляторами, выросли в 2,5 раза по причине распространения в России коронавирусной инфекции. Оптовые цены на эти продукты за две недели подскочили в несколько раз.

Имбиря с 23 марта по 2 апреля удалось реализовать на 136% больше, чем за аналогичный период 2019 года, при этом средний чек тоже вырос — до 81 рубля за покупку или на 71%. Продажи чеснока выросли на 166%, за него россияне в среднем платили почти 50 рублей, что на 59% больше, чем в прошлом году, передаёт РИА Новости.

Также спросом пользуются лимоны и лук. Цена лука практически не изменилась, а за лимоны покупателям приходится отдать 115 рублей в среднем, что на 49% больше, чем в 2019 году.

Я считаю, что это временное подорожание, на фоне предположений, что они помогают в борьбе с коронавирусом. Думаю, власти будут разбираться с этой ситуацией, возможно, ФАС подключится, другие регуляторы, — прокомментировал ситуацию директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

Оптовая цена лимонов в марте равнялась 75 рублям за килограмм, сейчас — около 400 рублей. Имбирь теперь стоит 1500-2500 за килограмм при условии оптовой покупки, ранее — 250 рублей за то же количество, рассказал Глушков.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что, вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в лечении от коронавируса. При этом людей призвали не отказываться от продукта. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уверен, что любое средство, которое люди используют, чтобы почувствовать себя лучше, оказывает положительное действие, так как вселяет надежду на выздоровление.