https://static.news.ru/photo/4e02471c-c0c3-11e9-a40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Девять из десяти российских семей, воспитывающих нескольких детей, рассматривают возможность приобрести квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Райффайзенбанка, однако четвёртая часть не располагает достаточной информацией о льготах по кредитованию для многодетных семей.

О готовности приобрести жильё на заёмные средства заявили 88% многодетных семей. Из них 24% готовы оформить ипотеку в ближайший год, ещё 34% — в течение двух лет, передаёт ТАСС со ссылкой на данные опроса.

Воспользоваться льготными условиями для семей с детьми намерены 70% респондентов, 57% опрошенных используют материнский капитал, при этом ещё 28% направят его на приобретение дополнительной квартиры, чтобы получать доход со сдачи в аренду.

Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотечным кредитам до конца 2019 года. Помимо этого, по его словам, должна уменьшиться и инфляция.