Опрос: 20% жителей столицы не знают условий по своим кредитам

https://static.news.ru/photo/eb9cd834-7eb9-11ea-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели исследование финансовой грамотности россиян.

В опросе жители России отвечали на вопросы о своих кредитах, умении подсчитывать расходы и доходы, отношении к покупкам и бытовой технике, а также финансовой грамотности в целом.

По результатам исследования, около 20% москвичей ответили, что не знают условий и размера процентов по своим кредитам.

Москва оказалась наименее закредитованным регионом в России: всего 34,5% жителей столицы обременены одним или несколькими кредитами. В то же время каждый пятый москвич сообщил, что не знает полностью условий и размера процентов по своим кредитам. Свыше половины респондентов из Москвы не ведут учет своих доходов и расходов. А треть опрошенных признали, что не умеют грамотно распоряжаться своими доходами, — привели результаты исследования в ТАСС.

Каждый второй житель России сообщил о наличии одного или нескольких кредитов. Финансово грамотными себя назвали 72,2% россиян.

Большинство жителей столицы (67,3%) так же считают себя грамотными в отношении финансов. Кроме того, москвичи оказались лидерами в вопросе сбережений. О наличии накоплений сообщили 54,4% жителей столицы.

В вопросах покупки малоиспользуемых товаров (дополнительная кухонная техника) 90% россиян отметили, что не покупают технику, если не будут ей постоянно пользоваться. Кроме того, больше половины москвичей (52,7%) стараются не выбрасывать технику, а продавать или дарить её. Аналогично поступают и 43% жителей России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Банк России решил снизить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до максимального 1%. Меры направлены на поддержание бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции.