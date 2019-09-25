https://static.news.ru/photo/8a6c0ac8-e010-11e9-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Функция оплаты покупок и услуг с помощью изображения лица дополнит созданную ЦБ систему быстрых платежей (СБП). Для такой оплаты покупателю не нужны будут ни банковская карта, ни QR-код.

Технологию внедряет «Ростелеком» — оператор системы по сбору биометрических данных россиян. Новый вид оплаты может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что просто посмотрев в камеру, можно будет оплатить товар стоимостью до 1 тысячи рублей. Для операций с более дорогими покупками придётся дополнительно ввести специальный код. Это могут быть несколько цифр номера телефона или секретный код пользователя, который каждый может сам установить в мобильном приложении.

Ранее News.ru сообщал, что Банк России обсуждает создание единой биометрической системы в ЕАЭС. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. По его словам, этот процесс начался пять лет назад и до сих пор продолжается. Некоторое шаги по интеграции уже предприняты. Он также отметил, что пока неизвестно, на базе какой страны будет создана единая система. Переговоры начнутся с Белоруссии.