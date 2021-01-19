Оказавшимся в заложниках у банка сельчанам простили долги

https://static.news.ru/photo/f140f0c0-5a66-11eb-b46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям села Большой Улуй Красноярского края простили долги по кредитам, которые они взяли по ошибке. Ранее стало известно, что около 200 сельчан в 2017 году оформили якобы материальную помощь от завода в размере 10 тысяч рублей. Однако через два года они получили извещения о многотысячных долгах.

В ходе работ по ликвидации банка Агентство по страхованию вкладов выявило признаки хищения имущества банка под видом выдачи фиктивных кредитов значительному числу физических лиц. В этой связи с 11 января 2021 года Агентство приостановило исковую работу и предъявление исполнительных листов в отношении физических лиц, чьи данные были использованы для хищения указанных средств, — сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Уточняется, что в число этих граждан вошли и проживающие в селе Большой Улуй. Агентство уже подготовило заявление в полицию по данному инциденту, а также по фактам преднамеренного банкротства банка.

Как писал NEWS.ru, в ходе расследования этого происшествия в селе Большой Улуй выяснилось, что некая местная жительница Нина Васильевна предложила сотням людей эти выплаты и даже помогла им оформить документы для банка. Само финансовое учреждение не называется, так как расследование продолжается. Следователи возбудили уголовное дело, в котором Нина Васильевна — одна из подозреваемых. Она утверждает, что ничего не знала, а в предложение банка поверила, потому что в 2011 году её кредит погасил тот самый завод.

В кабале оказались не только 200 сельчан, но и около трёх тысяч человек по всему Красноярскому краю. Они должны кредитной организации от 350 тысяч до миллиона рублей. Их продолжают пугать тем, что, если они откажутся платить, сумма будет увеличиваться. Никто из жителей Большого Улуя договорные документы не читал.