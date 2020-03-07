https://static.news.ru/photo/6f779656-6003-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость плодоовощной продукции в целом выросла в России по сравнению с январём 2020 года, сообщает Росстат.

При этом овощи и фрукты стоят дешевле, чем в феврале 2019 года на 2,2%. Сильнее всего подорожали огурцы — на 19,5%, также ощутимо дороже стали стоить помидоры, чеснок и виноград — на 12,4%, 11,1% и 8% соответственно, пишет «Коммерсант».

Многие другие продукты, напротив, стали дешевле. Сильнее всего снизились цены на куриные яйца (почти на 6%), в пределах 3% подешевели мясо, в том числе птицы, рис, пшено, готовая еда и мороженая рыба.

В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%.

Как сообщал NEWS.ru ранее, россияне в феврале покупали килограмм гречки в среднем за 55,53 рубля. Это на 10,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.