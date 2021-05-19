Объём «свободных денег» в российских семьях снизился на четверть

https://static.news.ru/photo/9d33a5d6-b934-11eb-999c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём средств на получение услуг и покупку товаров сверх необходимости в российских семьях в апреле сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследование «Ромир».

В апреле 2021 года объём «свободных денег» в российских семьях вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом он сократился на 26% по сравнению с апрелем 2020 года, — говорится в отчёте.

В процессе исследования потреблений 40 тысяч россиян в 220 городах РФ была выявлена негативная динамика. Аналитики пришли к выводу, что количество свободных денег у населения находится на низком уровне.

Ранее министр финансов Антон Силуанов дал россиянам несколько рекомендаций по ведению семейного бюджета. В первую очередь, по его словам, любой семье необходимо соизмерять свои потребности с возможностями. Тратить надо, исходя из того, что есть, — это основной принцип, который присутствует в его семье, рассказал Силуанов.

Бюджет необходимо планировать, чтобы он не был дефицитным. Хорошо ко всему этому иметь «подушку безопасности», считает глава Минфина. По мнению Силуанова, копить в ущерб существующим насущным тратам тоже нехорошо. Важные вещи нельзя откладывать на потом. А вообще, надо всё взвешивать и принимать оптимальные решения, советует чиновник.