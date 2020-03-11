После резкого снижения цен на нефть и стремительного падения курса рубля многие задаются вопросом, возможно ли обезопасить свой капитал. Кто-то по опыту прошлых финансовых кризисов спешит в магазин за бытовой техникой, пока её стоимость не увеличилась. Кто-то решается стать игроком фондового рынка. Есть и те, кто в панике скупает валюту. Эксперты противоречивы в оценках ситуации и прогнозах. NEWS.ru собрал мнения о том, как следует поступать сейчас и чего ждать в будущем.