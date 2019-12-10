https://static.news.ru/photo/f0eaafa4-1b64-11ea-b24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мани Фанни

Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка РФ. Они считают, что понесли крупные денежные потери именно из-за их халатности.

Сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей, — сообщил Znak.com официальный представитель обманутых вкладчиков Дмитрий Легошин.

В мае на сайте Центробанка появилось сообщение об исключении «Мани Фанни» из госреестра микрофинансовых организаций. По данным Легошина, Центробанк, выявив нарушения, несвоевременно направил заявление в следственные органы и не выдал «Мани Фанни» предписание о запрете на дальнейший приём средств.

Как писал NEWS.ru, Банк России запретил микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» работать на рынке, исключив её из соответствующего госреестра. Организация ранее объявила о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата вложенных средств инвесторам. В ЦБ отметили, что «Мани Фанни» некорректно отражала размер капитала, а также нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности. В течение года капитал МФК шесть раз падал ниже минимально допустимого значения. Кроме того, компания неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания ЦБ и представляла регулятору недостоверную отчётность.