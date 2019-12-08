https://static.news.ru/photo/937a8324-19ae-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: avito.ru

Продавец из Санкт-Петербурга, который ранее выставил монету номиналом два рубля на продажу за миллиард рублей, рассказал, что стал её обладателем случайно. По словам мужчины, монета попалась ему вместе с остальной мелочью, выданной на сдачу в обычном магазине.

Я заработал эти деньги, мне дали их в качестве сдачи. Всё очень просто, — рассказал мужчина телеканалу РЕН ТВ.

Необычная монета заинтересует не каждого коллекционера, по мнению её обладателя. Он добавил, что никого «не заставляет» её покупать.

Ранее NEWS.ru писал, что королевский монетный двор Великобритании изготовил золотую монету с изображением королевы Виктории, превосходящую по весу новорождённого ребёнка. Это самая крупная в истории государства коллекционная золотая монета.