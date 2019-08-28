https://static.news.ru/photo/1cb1509c-c99f-11e9-800b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В числе инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова оказался предприниматель Дмитрий Еремеев. Он является основателем Банка 131 — единственного в России, созданного в текущем году.

Помимо этого, бизнесмен является давним знакомым основателя Telegram, пишет The Bell . Издание отмечает, что Еремеев был партнёром Дурова — и во «ВКонтакте», и в других проектах.

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. провели два раунда ICO, в рамках которых в создание блокчейна TON (Telegram Open Network) от инвесторов по закрытой подписке было собрано $1,7 млрд. По словам знакомых Еремеева, тот участвовал в ICO Telegram. Однако комментировать это он отказался.

Ранее News.ru сообщал, что публичное тестирование блокчейна TON может начаться уже 1 сентября. К этому моменту станут доступными код ноды (узел блокчейн-сети), инструкция по его использованию, а также шардинг и консенсус.