https://static.news.ru/photo/c9aa3a06-c8b5-11e9-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство финансов совместно с Банком России в сентябре представят новую модель формирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил замминистра Алексей Моисеев.

По его словам, «объявить все детали» обе стороны будут готовы примерно через неделю, передаёт « ПРАЙМ ».

При этом, уточнил Моисеев, новая система не будет называться индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК), как планировалось ранее.

Согласно концепции, которую разрабатывали Минфин и Центробанк, отличием нового механизма должно было стать то, что накопления станут собственностью граждан. Формироваться и храниться ИПК должен был в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять деньги как через работодателей, так и самостоятельно. В качестве стартового капитала предполагались средства, аккумулированные в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

При этом, как ранее писал News.ru, Центробанк выступал за перенос обсуждения системы ИПК на 2020 год. По мнению регулятора, реформа может оказаться бессмысленной из-за полностью добровольного формата участия в ней населения.