«Новогодние» выплаты перечислили уже практически всем семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/c87e38ba-4f66-11eb-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплаты по пять тысяч рублей, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным семьям с детьми до восьми лет, уже перечислены родителям 13,6 млн детей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам при президенте РФ.

Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 млн детей, это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату, — цитирует ТАСС Котякова.

Министр подчеркнул, что выплата начисляется автоматически по реквизитам счёта, указанного для перечисления выплат в пандемию. Ещё раз заявление нужно подавать только в случае, если указанный ранее счёт был закрыт.

Пять тысяч рублей положены одному из родителей ребёнка, рождённого с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. На эти выплаты по предварительным подсчётам потребуется 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Они коснутся 14,7 млн детей.

Котяков также сообщил, что в 2020 году около 213 млрд рублей было направлено на выплаты детям из малообеспеченных семей. Помощь была оказана семьям, воспитывающим 4,75 млн детей.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи с детьми возрастом до восьми лет получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка.

Деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство. Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер соцподдержки. Людям, уже получавшим аналогичные выплаты, деньги будут направлены автоматически, остальные могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.