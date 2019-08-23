Календарное лето заканчивается, период отпусков постепенно подходит к завершению. Но во многих странах мира только начинается бархатный сезон. News.ru собрал практические советы финансистов и любителей путешествий, как и на чём можно сэкономить в поездках.

Транспорт

Можно сэкономить деньги, если заранее выбрать и приобрести билет. Этот завет ни для кого не нов, но есть и другие способы сократить расходы, а иногда и вовсе получить билет бесплатно. В частности, рассказывает топ-менеджер банка «Русский Стандарт», у авиакомпаний и кредитных организаций есть совместные бонусные программы, за счёт которых туристы могут снижать свои траты на билеты, а иной раз даже получать в подарок авиаперелёты. Надо только подкопить миль, которые, по аналогии с кэшбэком, начисляются во время покупок по картам.

Рекомендую также подписаться на рекламные рассылки авиакомпаний, из которых можно первыми узнавать о внезапных скидках, — добавляет собеседник News.ru.

Не стоит забывать, продолжает он, что многие перевозчики позволяют сдать билеты без комиссии в течение 24 часов после бронирования. Надо только внимательно читать правила и тарифы.

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Даже за невозвратные билеты можно вернуть деньги. Если у путешественника уважительная причина, связанная с жизнью и здоровьем, то достаточно представить подтверждающие документы в авиакомпанию, — напоминает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

Иногда гораздо дешевле добраться до пункта назначения не на самолёте, а на машине, прилетев в близлежащий город, делится секретом путешественник, москвич Игорь.

Этой зимой мы с семьёй катались во Франции на горнолыжном курорте, который находится в часе езды от Ниццы. Билеты на самолёт в Ниццу стоили на семью из четырёх человек около 130 тыс. рублей. Мы купили билеты в Милан, которые обошлись в 44 тыс. рублей на всех, и взяли напрокат на весь отпуск машину, на что ушло около 13 тыс. рублей, — рассказывает собеседник News.ru.

Полная страховка автомобиля у прокатчиков нередко составляет внушительную сумму, отмечает он. Разумный выход — взять страховку с франшизой и застраховать в другой компании свою ответственность на сумму этой франшизы, обычно это около тысячи евро. Страховка франшизы обошлась путешественникам в несколько раз дешевле.

Дополнительные траты могут появиться, если не оплачивать автоштрафы, напоминает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Садясь за руль в другой стране, стоит внимательно изучить местные правила и заранее узнать у местных жителей про особенности парковки и ответственность, — советует эксперт.

Многие россияне до конца не осознают, что долги за штрафы надо оплачивать, и в будущем такая задолженность может повлечь отказ в визе в страну, в которой образовался долг. Такое правило действует во многих европейских странах, указывает он.

Ещё можно объединяться с другими туристами и делить плату за транспорт, когда уже оказались на курорте, — советует путешественница из Москвы Ксения.

Проживание

Существенно можно сэкономить на ночлеге, если останавливаться не в гостиницах, а в частных домах или квартирах, рассуждает Юрий Кудряков из «Юником24».

Кроме того, иногда можно бесплатно найти ночлег через специальные сервисы, однако это больше подходит более молодым туристам, путешествующим налегке и без большой компании, — отмечает он.

Воспользовавшись каким-нибудь сервисом бронирования жилья можно сэкономить даже дважды, добавляет москвич Игорь.

На Airbnb иногда можно договориться с владельцем напрямую. Номера телефонов, чтобы у сервиса не возникало вопросов, можно написать в сообщении буквами и далее общаться в мессенджерах, — рассказывает он.

Так гарантий надёжности меньше, но экономия может составить приличную сумму, если речь идёт об аренде на более или менее длительный срок, поясняет путешественник.

Еда

Иногда можно поселиться в небольшой гостинице в обмен на работу — помощь в уборке, на ресепшене, с переводом, отмечает Юрий Кудряков и добавляет, что при съёме частного жилья есть неплохой шанс сэкономить на продуктах.

Цена, например, круассана в Париже в магазине от трёх до десяти раз ниже, чем в кафе, — рассказывает финансист.

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Если же хочется себя побаловать местной кухней, то лучше выбирать местные кафе или рестораны — туристические места обычно в разы дороже, добавляет он.

В Юго-Восточной Азии лучше покупать еду у тётушки с тележки, а не питаться в ресторанах. И там, и там вкусно, но разница в цене, ну и, может быть, в комфорте, — делится опытом Ксения.

Связь

Существующие в современном мире мобильные гаджеты помогают вывести поездки на новый уровень. Теперь целое туристическое агентство легко помещается в кармане, отмечает топ-менеджер банка «Русский Стандарт».

Детализированные карты любых стран и островов, навигаторы, планировщик перелётов, универсальный конвертёр валют, электронный блокнот, городской путеводитель, иллюстрированный и озвученный разговорник, удобный поиск недорогих отелей — лишь небольшая часть приложений, которые можно, а иногда и нужно скачать. Загрузив карты и прочее в телефон, можно отключать Интернет в роуминге без ущерба личным финансам.

Если же нужна связь, то стоит искать sim-карты с Интернетом местных операторов, добавляет путешественник Игорь. Это в разы дешевле, чем пользоваться сетью в роуминге. Например, в Черногории sim-карта со 100 Гб Интернета обошлась в €15, вспоминает он.

Мелкие и непредвиденные траты

Помимо дорогостоящих перелётов, проживания в отеле и трёхразового питания, немалую статью расходов на отдыхе составляют мелкие траты. Казалось бы, покупка сувениров, оплата такси и лёгкого перекуса в кафе не способны сильно ударить по кошельку, однако это распространённое мнение ошибочно. Для того чтобы не чувствовать себя в конце отдыха обобранным до нитки, следует «на берегу» решить, какую сумму и на что именно придётся потратить, другими словами, распланировать бюджет, рассуждает топ-менеджер «Русского Стандарта».

Деньги, взятые в путешествие «на всякий случай», только удвоят желание делать ненужные покупки. Не стоит значительно урезать свои потребности, но и чрезмерное опустошение кошелька наверняка оставит неприятный осадок от всего отпуска, — говорит он.

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Совершенно точно не стоит носить в кошельке всю сумму и все карточки, добавляет Юрий Кудряков. Он советует основную часть денег оставить в сейфе номера гостиницы, а деньги, необходимые на день, стоит положить по разным местам — 50% в кошелёк, по 25% в разные карманы, условно, брюк и куртки. Так удастся избежать ситуации, когда кошелёк украли и возможности оплатить транспорт до места проживания нет, считает финансист.

Хорошо оставить часть чемодана пустой, чтобы на обратной дороге не пришлось платить за перевес из-за сувениров и местной продукции, которую везёшь домой. Причём их не стоит покупать в туристических местах, а лучше съездить на местные рынки, — делится опытом путешественник.

Кроме того, добавляет глава НАПКА Борис Воронин, перед отправлением за границу стоит заблаговременно проверить список невыездных на сайте ФССП. Как правило, на исключение заёмщика из этого списка службе судебных приставов нужно около двух недель, напоминает он.