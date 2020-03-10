https://static.news.ru/photo/2e12a1e6-62c0-11ea-85f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

На фоне падения нефтяных котировок 9 марта стал сдавать позиции рубль. В период резких ценовых изменений на финансовых рынках многие частные инвесторы решают, как защитить сбережения, стоит ли покупать валюту и продавать акции. На эти вопросы NEWS.ru ответил начальник управления клиентской аналитики «БКС Премьер» Илья Царфин.

По мнению эксперта, универсального ответа на подобные вопросы нет — всё в каждом конкретном случае зависит от текущей структуры портфеля и избранной стратегии.

Первый и, пожалуй, главный совет — нельзя поддаваться панике и бежать за толпой. Если вы придерживаетесь инвестиционной, а не спекулятивной стратегии, а в портфеле превалируют ценные бумаги, не стоит продавать активы в надежде поймать дно. «Нащупать» дно падения в случае высокой волатильности практически нереально. Сегодняшнее дно может стать завтрашним пиком. И наоборот, — подчеркнул Царфин.

При этом, добавил он, сейчас лучше избегать сделок с маржинальным кредитованием, стоит закрыть все сделки с кредитным плечом, поскольку в условиях высокой волатильности такие сделки могут привести к непоправимой просадке портфеля. При этом стоит крайне внимательно следить за рынком, ведь активы в данный момент всё ещё достаточно дороги.

Среди текущих наиболее надёжных инструментов — тихих гаваней — можно выделить еврооблигации крупных государственных компаний. Вкладывая в такие инструменты, мы страхуемся как от валютного риска, так и от высокого потенциального оттока инвестиций на рынке. Для защиты инвестиций также полезно иметь в портфеле золото и, возможно, структурные продукты с защитой капитала. Волатильность в ближайшие месяцы, очевидно, сохранится, — полагает аналитик.

По его словам, для краткосрочных инвестиций в данное время не лучшее время, а если вложения «длинные», хотя бы от года до двух лет, то уже сейчас формируются привлекательные ценовые уровни по ряду бумаг. Отдельного внимания заслуживают дивидендные идеи.

Замечу, что в середине 2017 года индекс ММВБ упал на 20%, что было вызвано в первую очередь страхом санкций у участников рынка. Но к концу года индекс восстановился и уже в первом месяце показал новые максимумы. При этом большое количество тех инвесторов, кто пытался поймать дно в марте-апреле, в мае-июне вышли на ещё большее падение, — напомнил начальник управления.

Говоря об инфляционных и девальвационных последствиях текущих событий, он предположил, что российская валюта может продолжить ослабление до 77 рублей за доллар при сохранении негативных тенденций на рынке нефти. Это может привести к ускорению инфляции на 2-3% при текущем уровне, составляющем около 2%.

Девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров. Прежде всего вырастут цены на технику и автомобили. Также можно ожидать скачка цен и на продукты питания, например, плодоовощную продукцию, где существенную долю занимает импорт. Кроме того, у нас велика доля импорта в фармацевтике, поэтому вырастут цены и на лекарства. В группе ценового риска также косметика. Падение курса рубля может стать и крайне болезненным для рынка туризма, так как приведёт к подорожанию туристических услуг, в первую очередь — к росту стоимости авиабилетов, — предположил эксперт.

По его мнению, основную часть ослабления в связи с падением нефтяных котировок и глобальным бегством от риска российский рубль уже пережил, поэтому к формированию валютной позиции, например, с целью диверсификации, сейчас следует подходить осторожно.

Лучше всего переждать дни, когда на рынках преобладают панические настроения. В ближайшее время рынки могут немного успокоиться, к тому же рубль может получить поддержку со стороны налогового периода, — сказал Царфин.

Он посоветовал, покупая валюту, исходить из конкретных целей и соблюдать пропорции с рублёвыми активами.

Если, например, вы намереваетесь приобрести недвижимость за рубежом или много путешествуете по разным странам, то долю валюты в сбережениях разумно увеличить до 60–70%. Если же ваш заработок в рублях и расходуете также в рублях, то держать в иностранной валюте больше 40–50% нецелесообразно, — сказал аналитик.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть обрушились 9 марта на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении.

На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.