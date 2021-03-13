Недолго ему осталось: аналитик предрёк апрельский крах курса доллара

https://static.news.ru/photo/96c4e150-8492-11eb-b3fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, а американскую валюту в конце апреля ждёт крах. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

По его словам, в пользу рубля сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, ожидающиеся в апреле, сообщает «Вечерняя Москва».

Прогноз аналитика предполагает, что доллар достигнет максимума в середине апреля. Тогда за него будут давать 75–76 рублей. Однако уже к концу месяца американская валюта обвалится почти до 70–71 рубля. Такая же судьба ждёт и евро, считает Кузнецов. В апреле стоимость валюты ЕС не превысит 85,45 рубля, хотя сегодня за неё дают 87,8 рубля.

Аналитик также отметил, что укрепиться рублю мешают санкции. Если бы не они, за доллар в РФ просили бы 67 рублей, а за евро — 78 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия давно взяла курс на снижение зависимости от доллара. Цель проста и понятна — сократить риски от возможного влияния со стороны Запада. Пополняя золотовалютные резервы за счёт доллара, Россия кредитует экономику своего главного геополитического противника — США. Однако просто взять и отказаться от американской валюты, конечно, не получится.