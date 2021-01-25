Названы валюты, в которые лучше вкладываться в 2021 году

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Аналитики и брокеры считают, что в текущем году с точки зрения инвестиций стоит обратить внимание на евро и китайский юань. По их мнению, доллар и британский фунт — не самые выгодные инвестиции.

Управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин в беседе с РИА Новости отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) США после прихода Джо Байдена будет реализовывать политику «слабого доллара».

Мы предполагаем, что вложения в евро могут принести больший доход, чем в доллары. Также стоит присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро, — сказал Гришунин.

А вот слабых валют развивающихся стран лучше избегать, считает он. Например, турецкой лиры.

Присмотреться к «сырьевым» валютам призвал инвестиционный стратег компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Он советует покупать австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо, на которых можно дополнительно заработать по акциям и облигациям. Доллар и фунт он тоже назвал невыгодной инвестицией.

Как писал NEWS.ru, с приходом к власти Джо Байдена руководителем Минфина, скорее всего, станет экс-глава ФРС Джанет Йеллен. Она уже сделала громкое заявление, которое может в долгосрочной перспективе обрушить доллар, считают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. В частности, Йеллен призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику.