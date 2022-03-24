Названы сроки окончания «эпохи доллара»

Начало настоящей дедолларизации уже положено, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Заморозка в США активов России не пройдёт бесследно для многих стран, в первую очередь Китая, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелёк не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США, — рассказал эксперт.

Он добавил, что сегодняшние поиски путей ухода от доллара являются поиском альтернативных каналов, но не замены американской валюты. Первым серьёзным шагом в данном направлении можно считать отказ России от платежей за газ в долларах и евро, хотя больше такая мера затронет европейскую валюту, подчеркнул Сосновский.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: Западу придётся покупать российский газ в рублях, если Москва займёт принципиальную позицию по данному вопросу. У контрагентов не будет выбора, отметил он. Сенатор считает, что в настоящий момент торговые партнёры России осмысливают новые условия.