Названы способы законно уменьшить коммунальные платежи

https://static.news.ru/photo/bc7abb2e-36ed-11eb-82cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россияне получили больше возможностей требовать перерасчёта не только при отключении воды, света или газа, но и в случаях, когда коммунальные услуги были оказаны некачественно. Это можно делать, ссылаясь на Жилищный кодекс, а не только на правила предоставления услуг ЖКХ, как раньше.

Какие из них можно считать некачественными, перечислено в приложении к этим правилам, утверждённом постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года, напоминает «Российская газета».

Например, холодная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде. В санитарных правилах перечислены предельные концентрации химических веществ, а также требования к запаху, привкусу, цвету и мутности воды. Таким образом, можно добиваться снижения оплаты за каждый день, когда вода из крана была мало похожей на идеальную. При этом перерасчёт коммунальщики обязаны сделать независимо от показаний приборов учёта.

Давление в системе водоснабжения должно составлять от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Если же напор ослабел, тогда месячная плата снижается на 0,1% за каждый час. В случаях когда давление совсем упало (более чем на 25%), вычитается плата за весь день.

Отключать воду при отсутствии аварий разрешено не более чем на четыре часа подряд и в общей сложности до восьми часов в месяц. Горячая вода при аварии на магистрали может отсутствовать до 24 часов подряд (требования, впрочем, не распространяются на отключения воды для профилактических работ в котельных). За каждый час превышения размер платы снижается на 0,15%.

Температура горячей воды в кранах должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Разрешаются отклонения в пять градусов с полуночи до пяти утра и в три градуса в остальные часы. За каждые последующие три градуса месячная плата снижается на 0,1% в час. Если же температура воды оказалась ниже 40 градусов, тогда за эти часы можно платить за горячую воду по тарифам холодной.

Отключать отопление можно суммарно не более чем на сутки за месяц. Сколько часов подряд можно оставаться без горячих батарей — зависит от температуры воздуха в квартире. Если в комнатах выше +12 градусов, то отопление коммунальщики могут отключать на срок до 16 часов. При температуре от + 10 до + 12 — не более чем на восемь часов. Если же в комнате от +8 до + 10 градусов, подать тепло обязаны не позже чем через четыре часа. За каждый час превышения — минус 0,15% платы за отопление.

Кроме того, в жилых помещениях должна поддерживаться температура не ниже +18, в угловых комнатах — не ниже +20. В самых холодных регионах нормы и того выше: +20–22 градусов соответственно. Отклонение от этой нормы в меньшую сторону допускается только с полуночи до пяти часов утра, но не более чем на три градуса. Если стало холоднее, можно высчитывать 0,15% месячной платы за отопление за каждый градус.

Кстати, требовать перерасчёта можно и за «перегрев» помещений — правилами допускается превышение нормативной температуры не более чем на четыре градуса.

Есть также требования и к давлению в системе отопления. К примеру, в доме с чугунными радиаторами давление должно быть не более 0,6 МПа. Отклонения, опять же, могут вернуть жильцам дома часть оплаты.

Насколько часто коммунальные службы должны вывозить мусор, зависит от погоды. Если среднесуточная температура ниже +5 градусов, тогда опустошать контейнеры они должны минимум раз в три дня, хотя и допускаются отклонения от графика до 48 часов. В тёплое время года мусор должен вывозиться ежедневно, погрешность возможна не более 24 часов. В целом за месяц отклонение сроков не должно превышать 72 часов. За каждые сутки отклонения из месячной платы можно вычесть 3,3%.

Отключать свет можно не более чем на сутки, да и то лишь в том случае, если нет резервного источника питания. Каждый час сверх нормы — минус 0,15% от платы за электричество. На такую же долю снижается плата, если не соответствуют нормам напряжение или частота электрического тока. Параметры установлены в ГОСТ 32144-2013. Какого-либо допустимого периода, когда эти значения могут отклоняться от нормы, не установлено.

Газ коммунальные службы вправе отключать не больше чем на четыре часа в месяц, иначе опять же — минус 0,15% за каждый лишний час. Наказать коммунальщиков можно и за отклонение свойств газа от стандарта — из счетов можно вычесть размер платы за каждый день, когда газ не соответствовал требованиям.

Требования оговорены в ГОСТ 5542-87, где установлено, какой должна быть низшая планка теплоты сгорания, сколько может быть механических примесей, насколько интенсивным должен быть запах и так далее. Газ должен подаваться в дома под давлением от 0,0012 МПа до 0,003 МПа, отклонения более чем на 0,0005 МПа не допускаются. Если давление отличается от нормы не более чем на 25%, месячная плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения. Если давление отклоняется больше чем на 25%, месячная плата снижается за каждый такой день.

Бесперебойно и круглосуточно должна работать и система канализации. Допускаются перерывы не более чем на четыре часа подряд при аварии и максимум на восемь часов суммарно за месяц. За каждый час превышения плата за водоотведение снижается на 0,15%.

Впрочем, есть важный нюанс. Любые отклонения от нормы должны быть зафиксированы и документально подтверждены. В противном случае долгих и муторных споров не избежать.

Ранее NEWS.ru писал, что долги граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году могут существенно увеличиться из-за того, что управляющие компании (УК) больше не смогут судиться с неплательщиками. Дело в том, что с 1 января для того, чтобы подать в суд на задолжавшего за услуги жильца, УК должна указать один из идентификаторов неплательщика — паспортные данные или номера СНИЛС и ИНН. Пикантный нюанс заключается в том, что УК не могут официально получить доступ к личным данным граждан.