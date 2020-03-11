https://static.news.ru/photo/49d1ae32-6355-11ea-a2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники финансовой и страховой сфер получали в 2019 году самые высокие зарплаты в России. В среднем она у них составляла 102,99 тыс. рублей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте с заработком в 88,9 тыс. рублей оказались работники сферы добычи полезных ископаемых. Также высокие зарплаты имени представители сфер информации и связи (74,4 тыс. рублей), а также научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. рублей).

О таких заработках могли мечтать работники предприятий общественного питания и гостиниц. У них выходило в месяц в среднем 27,9 тыс. рублей — что было наиболее низкой оплатой труда в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самые экономически здоровые регионы по итогам 2019 года назвали эксперты. В их число попали Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская, Тюменская, Московская, Магаданская, Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский округ, Татарстан. Исследователи сравнивали такие показатели, как замедление инфляции, снижение кредитных ставок, умеренный рост зарплат, активность строительного сектора.