Названы самые высокооплачиваемые вакансии перед Новым годом

https://static.news.ru/photo/741cc7ae-3c48-11eb-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Непривычная активность на рынке труда зафиксирована в преддверии новогодних праздников, число предлагаемых вакансий превышает уровень февраля на 21%, сообщили аналитики одного из сервисов по трудоустройству.

На данный момент в базе сервиса размещено 600 тысяч вакансий, 5% из которых предполагают зарплату выше 150 тысяч рублей. Самый высокий доход предлагают в Москве, передаёт «Российская газета».

Так, до миллиона рублей в месяц готовы платить гендиректору проектного института, на сто тысяч меньше — главному архитектору направления технологии обработки платежей. В полмиллиона в месяц оцениваются компетенции финансового директора по международным сделкам, архитектора решений — в 400 тысяч рублей. На оплату труда стоматолога-терапевта работодатели заложили от 300 тысяч рублей, врача функциональной диагностики — 280 тысяч рублей, налогового администратора — 250 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге размещены вакансии командира воздушного судна с окладом в 400 тысяч в месяц и директора по развитию ассортимента (300 тысяч рублей). По 250 тысяч рублей предлагают успешным соискателям на должности замдиректора по функции заказчика в Мирном (Якутия) и заместителя главного геолога в Новосибирске.

Кроме того, существует ряд интересных вакансий для работников на удалёнке, например, руководителям IT-проектов предлагают платить от 300 тысяч рублей в месяц, разработчику приложений — от 250 тысяч, техническому директору — от 230, разработчику мобильных приложений для ОС Android, веб-аналитику, старшему дизайнеру по продукту и веб-аналитику — более 200 тысяч ежемесячно.

Как писал NEWS.ru, в России выросло число граждан, готовых на переезд внутри страны, следует из исследования специалистов Высшей школы экономики. По данным опроса, в текущем году о переезде в другие регионы задумывались 42% россиян, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 28%. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% против 18% респондентов в 2016 году.