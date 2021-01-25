Названы самые частые ошибки владельцев банковских карт

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что с кредитными и дебетовыми картами россияне, как правило, совершают разные ошибки. Однако, по его словам, известны универсальные оплошности владельцев карт.
Чаще всего они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей,
Ключевые ошибки — это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимания на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств, — пояснил Ферапонтов.
Он добавил, что россияне не обращают внимания на дополнительные банковские продукты, ограничиваясь только платёжной функцией карты. Из-за этого они порой лишают себя определённой выгоды.
Между тем кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц. Или клиент часто путешествует, поэтому «накопление миль» для него в приоритете, — уточнил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мошенники в 2020 году научились новому трюку с банковскими картами. Они крадут данные владельцев карт и создают их дубликаты. Как правило, аферисты пользуются слитыми в Сеть базами данных, но лучше всего для них, если человек сам даст им нужную информацию. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.