Названы регионы с самыми высокими зарплатами

https://static.news.ru/photo/0a8f2f84-c9ba-11eb-b7dc-96000091f725_660.jpg Фото: novomariinsk.ru

Самые высокие средние заработные платы в начале года были зафиксированы у работников Чукотки, ЯНАО и Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Самая высокая средняя зарплата за январь — февраль 2021 года была зарегистрирована на Чукотке (122,9 тысячи рублей). На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), — следует из данных госстатистики.

На третьем месте по размеру средних зарплат стоит Москва (99,5 тысячи рублей), на четвёртом — Магаданская область (98,6 тысячи рублей), на пятом — Сахалин (93,4 тысячи рублей).

В десятку самых высокооплачиваемых регионов вошли также Ненецкий АО (90 тысяч рублей), Камчатка (81 тысяча рублей), Тюменская область с автономными округами (75,4 тысячи рублей), ХМАО (74,8 тысячи рублей) и Якутия (73,2 тысячи рублей).

Самые низкие в стране средние заработки зарегистрированы в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), КБР (28,9 тысячи рублей) и в Алтайском крае (29 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, были связаны с IT-отраслью. Так, IT-архитектор может рассчитывать на московскую зарплату в размере 300 тысяч рублей. При этом соискатель должен иметь опыт работы по профилю не менее шести лет.

В то же время в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий вошли позиции врачей. Так, на четвёртом месте в топ-5 вакансий в Краснодаре врач-невролог с предполагаемой зарплатой от 90 тысяч рублей. В Красноярске на втором и третьем месте первой пятёрки — вакансии заместителя главного врача с зарплатой 147–150 тысяч рублей и врач — стоматолог-ортодонт с зарплатой от 100 тысяч рублей.