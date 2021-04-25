Названы регионы с максимально подорожавшей арендой дач

https://static.news.ru/photo/9f1aedbc-a671-11eb-83d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суточная аренда загородного жилья в среднем по России сейчас стоит 4 тысячи рублей, что на 14% выше прошлогодних цен. Наибольшее подорожание дачной аренды сейчас наблюдается в Калмыкии — там цены поднялись на 200%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Недвижимость».

Сильнее всего подорожала аренда дач и таунхаусов — на 20%, до среднего по стране уровня в 3 тысячи рублей. Средняя ставка посуточного найма коттеджей и частных домов за год выросла на 17%, до 7 тысяч и 3,5 тысячи рублей соответственно, — говорится в исследовании.

Более всего стоимость суточной аренды загородного жилья выросла в Калмыкии — с 1 до 3 тысяч рублей, то есть на 200%. Рост на 100%, с 2 до 4 тысяч рублей, зафиксирован в Волгоградской области. На третьем месте этого рейтинга — Алтайский край с ростом цен на 50%, с 2 до 3 тысяч рублей. В Адыгее и Республике Алтай стоимость аренды выросла на 40%, до 3,5 тысячи рублей.

Аренда подмосковных дач поднялась в цене на 17%, до 14 тысяч рублей в сутки, загородных домов под Петербургом — на 14%, до 8 тысяч рублей.

Спрос на посуточную аренду загородного жилья за год заметнее всего вырос в Крыму (в 11 раз), в Краснодарском крае и Адыгее (в 7 раз), в Калмыкии (в 6 раз), в Ставропольском крае, Республике Алтай и Мордовии (в 3 раза).

Дачный отдых получил новый виток популярности у россиян, поскольку были закрыты популярные морские направления. Эксперты отрасли уверены, что стоимость аренды дач в России начнёт расти к июню, а если ограничения полётов продолжатся, возможен дальнейший рост цен. Дачи становятся особенно популярны из-за того, что российские курорты перегружены и найти номер в отеле у моря уже сейчас почти невозможно.

Риелторы ожидают роста спроса на аренду домов, что может привести к спонтанному пересмотру цен, особенно в Подмосковье и Ленобласти. Средняя ставка аренды загородного дома в Московской области сегодня — 75 тысяч рублей в месяц против 67 тысяч рублей в период, когда только был объявлен режим самоизоляции. Объём предложения в Подмосковье сейчас — 6,5 тысячи домов и дач против 6,8 тысячи годом ранее.