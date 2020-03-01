Ингушетия является регионом РФ, в котором зафиксирована самая высокая доля просроченной задолженности по кредитам населению. В этой республике Северного Кавказа она находится на уровне 13,1%.
В ещё шести субъектах доля просрочки превышает 5,5%. Это — Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Бурятия, Адыгея, Дагестан и Чечня,
Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов названы Севастополь, Ненецкий автономный округ (НАО), Крым и Чукотка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупные российские банки намерены полностью перейти на электронные договоры с клиентами. Это повлияет на правила выдачи кредитов, открытия банковского счёта и вкладов. В частности, отказаться от бумажных договоров ещё в 2020 году готовы в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта Банке.
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