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Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% в январе 2020 года. Было оформлено всего 540,2 тыс. штук, что на на 21,7% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.

В денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи упали на 22,7%, до 22,8 млрд руб. Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что в данном сегменте сказываются регуляторные новации Центробанка, который...