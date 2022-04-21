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Финансы

Названы последствия для россиян от ограничений на криптобирже Binance

Аналитик Голубовский: россиянам нужно срочно выводить деньги с Binance
13:52, 21 апреля 2022
Названы последствия для россиян от ограничений на криптобирже Binance Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянам нужно срочно выводить деньги с криптобиржи Binance и других, связанных с Евросоюзом, заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в разговоре с «360». Так он прокомментировал ограничения площадки для пользователей из России, чьи активы превышают €10 тысяч. Специалист считает, что вслед за Binance и другие биржи с филиалам в ЕС изменят правила под санкции.

Другие введут точно такие же правила, потому что такие нормы ввела Еврокомиссия относительно регулирования криптоактивов. Это тоже часть санкционного пакета Европы. А поскольку любая криптобиржа имеет либо филиалы в Европе или сотрудничает с какими-то крупными европейскими клиентами, она эти нормы будет соблюдать. Соответственно, с любых бирж, лицензированных Евросоюзом, нужно выводить деньги любым гражданам России, — сказал Голубовский.

Он добавил, что Binance пока только требует вывести активы, но потом может их полностью заморозить. Аналитик предложил обратить внимание на площадки поменьше, хотя в них больше рисков. Или же на «децентрализованные финансы, которые не регулируются».

Возвращать деньги в Россию, по мнению Голубовского, проблематично: найти здесь точки роста капитала — «нетривиальная задача».

Ранее криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.

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