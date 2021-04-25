Названы отрасли c наибольшим ростом зарплат в пандемию

https://static.news.ru/photo/99aff29c-a71a-11eb-976c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта 2020 года по февраль 2021-го номинальный объём выплаченных зарплат в России вырос на 4%. Более всего увеличился заработок у сотрудников сфер здравоохранения и IT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру».

По итогам пандемийного года отраслями-лидерами по росту средних зарплат стали: здравоохранение (+14,9%), информационные технологии и связь (+13,5%), сельское хозяйство (+7,7%), финансы и страхование (+7,7%), добыча полезных ископаемых (+6,6%), торговля (+6,5%) и образование (+6,4%), говорится в исследовании.

В сфере «Гостиницы и общепит» средняя величина выплат упала на 5,9%. При этом снижение по фонду оплаты труда (ФОТ), который включает затраты компании не только на зарплату, но и на командировочные, премии, надбавки и другие выплаты, в этой отрасли было ещё больше — 9%.

По данным исследования, объём выплаченного ФОТ в этот период более всего увеличился в здравоохранении (на 18%) за счёт господдержки врачей. По этому показателю также лидируют сферы «Информационные технологии и связь» (+ 8,5%) и «Торговля» (+5%).

Ранее самыми высокооплачиваемыми профессиями в России были названы Java-разработчик, гейм-дизайнер и главный инженер. Java-разработчик может рассчитывать на доход в 142 тысячи рублей. От него требуется создавать приложения с помощью Java, тестировать продукт и исправлять ошибки. В Москве таким кандидатам предлагают 185 тысяч рублей в месяц. Такие же доходы обещают разработчикам C++. Не менее высокий заработок у гейм-дизайнеров — в среднем около 116 тысяч рублей. Они занимаются генерированием идей для игр, пишут сюжеты и разрабатывают эскизы. Далее следуют UX/UI-дизайнеры со средними доходами в 106 тысяч рублей, отвечающие за внешний вид пользовательского интерфейса.