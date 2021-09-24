Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября

Индексация заработной платы с 1 октября произойдёт у россиян, работающих в некоторых бюджетных организациях. Также пройдёт индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада, сообщает «МК».

Издание отмечает , что в среднем зарплаты вырастут почти на 4%, но показатель может меняться в зависимости от региона и профессии.

Повышение зарплат ждёт россиян, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряде других.

При этом индексация не коснётся сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента — медработников, педагогов и других. Их оклады индексируются 1 января.

Ранее стало известно, что две трети россиян рассказали о нехватке зарплаты до конца месяца. Почти половине опрошенных (49,6%) в конце месяца недостаёт около пяти тысяч рублей, каждому пятому (20,6%) — 10–15 тысяч рублей. 19,8% респондентов сообщили о нехватке 20–25 тысяч рублей, а каждый десятый — о более чем 30 тысячах рублей. При этом 27,8% россиян копят деньги.