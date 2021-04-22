Названы группы россиян, которым увеличат пенсии с 1 мая

https://static.news.ru/photo/e348f97a-a3c4-11eb-a9be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявила, что с 1 мая 2021 года увеличатся пенсии у нескольких категорий россиян. Об этом она сообщила агентству ПРАЙМ.

Финогенова отметила , что в первую очередь это коснётся пенсионеров, завершивших трудовую деятельность несколько месяцев назад, поскольку их пенсии, как правило, индексируют с начала месяца, следующего за увольнением. При этом увеличенные выплаты они по факту получают с задержкой на три месяца.

Также на дополнительные социальные выплаты смогут рассчитывать члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторые категории работников организаций угольной промышленности.

Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда, — пояснила профессор.

Прибавку смогут получить те из них, кто обращался за назначением или перерасчётом в период с 1 января по 31 марта 2021 года.

Повышенную социальную пенсию продолжат получать в мае те россияне, кому с 1 апреля проиндексировали её на 3,4%. Речь идёт о гражданах, не имеющих официально подтверждённого трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также о россиянах с инвалидностью и потерявших кормильца, подчеркнула Финогенова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера предлагает упростить Минтруд. Для этого планируется производить выплаты по специальному списку, в котором будут указаны лица, относящиеся к коренным малочисленным народам. На данный момент таким категориям пенсионеров нужно подтвердить свой статус и место проживания.