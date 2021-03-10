Названы главные «налоговые гавани» планеты

Британские Виргинские острова являются главной налоговой гаванью мира, считают эксперты организации Tax Justice Network. По их мнению, в топ-3 данного рейтинга также входят Каймановы острова и Бермудские острова.
Список
По мнению составителей рейтинга, десятку лучших налоговых гаваней мира также составляют Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Гонконг, остров Джерси (британская территория), Сингапур и ОАЭ.
Аналитики Tax Justice Network высчитали, что налоговые нарушения каждый год обходятся миру в $245 млрд упущенных бюджетных доходов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли. Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки.