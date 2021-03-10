Названы главные «налоговые гавани» планеты

https://static.news.ru/photo/12239504-8212-11eb-b37f-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Greenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские Виргинские острова являются главной налоговой гаванью мира, считают эксперты организации Tax Justice Network. По их мнению, в топ-3 данного рейтинга также входят Каймановы острова и Бермудские острова.

Список включает в себя 70 стран мира, Россия в него не попала. Главным основанием для попадания в рейтинг считалось то, насколько свободно зарубежный бизнес может выводить доходы из стран, где они работают, чтобы платить меньше налогов.

По мнению составителей рейтинга, десятку лучших налоговых гаваней мира также составляют Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Гонконг, остров Джерси (британская территория), Сингапур и ОАЭ.

Аналитики Tax Justice Network высчитали, что налоговые нарушения каждый год обходятся миру в $245 млрд упущенных бюджетных доходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли. Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки.