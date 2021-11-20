Названо число россиян, находящихся в зоне риска по кредитам

Порядка 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому находятся в зоне риска по своевременному платежу по кредиту, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», которое приводит РИА Новости. Аналитики полагают, что чем больше у человека кредитных карт, тем выше вероятность просрочки. При финансовых трудностях специалисты советуют просто ограничить количество кредитов.

На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% — две, у 8% — три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей карт, — приводит данные исследования агентство.

В то же время между количеством действующих кредитов и риском дефолта есть прямая взаимосвязь, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, каждый новый кредит прямо пропорционально увеличивает риск просрочки по платежам.

Управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель советует россиянам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, просто ограничить количество кредитов. По его словам, исходить нужно из того, чтобы тратить на погашение кредита не более 30% от дохода.

Сейчас же, наоборот, половина россиян оформляют кредитную карту как подстраховку на случай, когда не хватает денег до зарплаты. Это показали результаты опроса. Год назад данный показатель не превышал 45%.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи держателей кредитных карт во всех регионах страны.

Ранее стало известно, что число малообеспеченных россиян с ипотекой выросло в 1,5 раза. Россияне с зарплатой до 20 тысяч рублей стали на 50% чаще брать ипотеку в последние два года. Однако зарплата «типичного ипотечного заёмщика» варьируется от 60 тысяч до 100 тысяч рублей.