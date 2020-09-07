Названа валюта для вложений с минимальным риском

https://static.news.ru/photo/81af869a-f189-11ea-9437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал, какая валюта в ближайшие несколько месяцев будет лучшей для сбережения. По его словам, сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона способен швейцарский франк.

Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро, — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что швейцарский франк является одной из основных защитных валют, поэтому в долгосрочной перспективе, вероятно, лишь он удержит лидирующие позиции.

Бабин предполагает, что спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может резко снизиться, как и их котировки. Причинами этого эксперт называет большие геополитические риски, идущие от внешнеторгового противостояния США с другими странами, в том числе европейскими. Также учитываются проблемы экономики Евросоюза и угроза второй волны коронавируса.

Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность, — убеждён эксперт.

При этом он указал на главную проблему для россиян, которые ищут альтернативу доллару, евро или рублю. По его мнению, она заключается в обменных курсах. В банках они вряд ли будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и при выходе из неё. Это в свою очередь, может привести к курсовым издержкам, которые превысят доходность вложений, подчеркнул Бабин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доллар продолжит падение относительно курса корзины основных валют. По отношению к евро он может упасть на 36%. Как сообщает Reuters со ссылкой на главного инвестиционного директора компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульфа Линдалла, ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет. При этом больше трети компаний заявили, что будут играть на понижение в ставках на доллар.