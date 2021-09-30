Названа сумма, в которую РФ обходится содержание президента и правительства

Около 23,3 млрд рублей потратят из российского бюджета в 2022 году на содержание президента, его администрации, премьер-министра, а также вице-премьеров и аппарата правительства. Документ, в котором прописана эта сумма, подписал 30 сентября глава кабмина Михаил Мишустин. Документ зарегистрировали в базе Госдумы.

Из всей суммы больше половины (14,7 млрд рублей) потратят на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля. А ещё через год на эти цели уже может быть направлено более 15 млрд рублей, а в 2024 году — 15,5 млрд.

Премьер, его заместители и аппарат правительства в 2022 году получат 8,6 млрд рублей, в 2023 эту сумму увеличат до 8,9 млрд, а в 2024 году — до 9,2 млрд. При этом в текущем году кабмин потратит примерно 8,5 млрд рублей.

Ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением расширить перечень налогов для россиян, а также провести корректировку системы налогообложения. В частности, ведомство хочет обязать российские компании платить НДФЛ с иностранных сотрудников, которые работают на удалёнке.