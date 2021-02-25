Названа причина рекордного роста долгов россиян

https://static.news.ru/photo/5dbf0930-77ea-11eb-8c2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие задолженностей перед несколькими кредиторами одновременно — главная причина роста долгов россиян. На сегодня доля просроченных микрозаймов выросла до 37% против 31% годом ранее.

На рынке сложилась ситуация, что люди, которым готовы одобрить кредиты, их не берут, а тем. кому они действительно нужны, отказывают, поясняет управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.

Люди, которые планировали крупные траты, ремонт, покупки, отказались от займов, приводит слова эксперта ТАСС. Те же, кто оказался в трудной финансовой ситуации, само сбой разумеется получили отказ.

Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» полагают, что объём просроченных долгов микрофинансовым организациям составил в январе 66,4 млрд рублей, а количество просроченных выданных ссуд — 5,4 млн, что составляет 42% от общего портфеля микрозаймов.

Это самый большой показатель задолженности, который вообще когда-либо был в России. А в отдельные месяцы прошлого года доля просрочки достигала 40%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попасть в долговую яму — не приговор, важно трезво оценить свои возможности и в первую очередь выделить долги (кредиты) с самой высокой процентной ставкой, заявила NEWS.ru консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ «Вашифинансы» Валентина Наумова.