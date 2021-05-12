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Финансы

Названа причина отказа россиян от инвестирования средств

09:05, 13 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян уверены, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками, а введённый в РФ налог на доход со вкладов от 1 млн рублей серьёзно ухудшает их прибыльность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос банка «Открытие», в котором приняли участие около тысячи человек.

Почти две трети россиян (62%) считают, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. При этом половина согласна с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов, — говорится в докладе аналитиков.

Больше всего тех, кто опасается инвестировать свои средства, проживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (71%). Меньше всего — на Северном Кавказе (48%) и на Урале (55%). При этом, есть и не согласные с тем, что инвестирование сопряжено с высоким риском — их 12% от числа опрошенных.

Чуть больше половины респондентов (51%) считают, что для инвестирования нужна большая первоначальная сумма. 46% опрошенных уверены, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов, а более трети респондентов полагают, что инвестировать может только профессиональный инвестор.

36% опрошенных считают высокий инвестиционный доход удачей или чистой случайностью. При этом 60% опрошенных отмечают, что введённый в России с 2021 года налог на доход со вкладов от 1 млн рублей серьёзно ухудшает их доходность, — следует из опроса.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов заявил, что россиянам с низким уровнем доходов не следует заниматься инвестированием. Такие вложения не принесут им серьёзных сумм. По мнению эксперта, вложение в ценные бумаги и попытка получения пассивного дохода не является рецептом успеха для малоимущих граждан. Для того, чтобы получить ощутимый доход, необходимо изначально вкладывать серьёзные суммы. Потому инвестирование подходит для людей с уровнем дохода выше среднего.

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